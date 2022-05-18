Деньги за билеты актёры пообещали вернуть.

В Юрьев-Польском районном центре культуры и досуга пьяные артисты сорвали детский спектакль. Об этом рассказали наши коллеги изПерсонажи из популярного мультфильма странно вели себя на сцене, а их речь была несвязной. Чебурашка не смог доиграть роль до конца и, шатаясь, покинул зрителей.Сотрудники учреждения вызвали полицию. Гастролёров из Выборга увезли в отделение, где взяли объяснительные.В труппе пояснили, что у одного из коллег родился сын. На радостях мужчина угостил своих коллег выпивкой. Их руководитель принёс жителям извинения. Деньги за билеты актёры пообещали вернуть.