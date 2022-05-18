Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- По просьбам жителей
От детской площадки...
Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- По просьбам жителей
От детской площадки до физкультурного комплекса. Как изменится улица Белоконской областного центра в ближайшее время?
- Рука помощи
Сила единения. Представители главы Чеченской республики привезли благотворительный груз для вынужденных переселенцев в Камешковский район.
- Лучший педагог региона
И впереди борьба за звание лучшего педагога России. Кто отправится защищать честь области в этом году?