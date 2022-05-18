Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»: - По просьбам жителей От детской площадки...

Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:- По просьбам жителейОт детской площадки до физкультурного комплекса. Как изменится улица Белоконской областного центра в ближайшее время?- Рука помощиСила единения. Представители главы Чеченской республики привезли благотворительный груз для вынужденных переселенцев в Камешковский район.- Лучший педагог регионаИ впереди борьба за звание лучшего педагога России. Кто отправится защищать честь области в этом году?