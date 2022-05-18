МТС на основе Big Data проанализировала, где россияне отдыхали на майские праздники*, и определила точки притяжения для туристов. Владимирская область заняла второе место после Москвы, обогнав ..

МТС на основе Big Data проанализировала, где россияне отдыхали на майские праздники*, и определила точки притяжения для туристов. Владимирская область заняла второе место после Москвы, обогнав Тверскую область, Краснодарский край и Тульскую область.Общее число путешественников по России осталось на уровне 2021 года. Ограничения, связанные с поездками за границу, привели к формированию новых «точек притяжения» в России — регионов, где за год значительно увеличился туристический поток. Самый заметный рост пришелся на Республику Дагестан: количество гостей региона выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Также увеличился турпоток в Томскую область (+30%), Якутию (+29%), Красноярский край (+24%) и Смоленскую область (+20%).В пятерку самых популярных регионов на майских выходных вошли Москва, Владимир, Тверь, Тула и Краснодар. Московский турпоток превысил владимирский всего в 1,4 раза.«Владимирская область традиционно является одним из лидеров в России по турпотоку благодаря славе «Золотого кольца», в регионе оно представлено двумя городами Владимиром и Суздалем. Есть также «Малое Золотое кольцо Владимирской области» – это Владимир, Суздаль, Муром, Александров, Гороховец, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный. Во всех этих городах, на маршрутах к ним перед началом каждого туристического сезона мы анализируем трафик и нагрузку на сети, и при необходимости добавляем телеком-оборудование и увеличиваем скорость мобильного интернета. Из последнего – «прокачали» мобильный интернет по всему Мурому, увеличили скорости на привокзальной площади во Владимире. Сегодня подавляющее большинство туристов пользуются навигаторами, подключают аудиогиды, покупают билеты и заказывают места в гостиницах на сайтах, активно пользуются онлайн-банком. Связь и быстрый интернет нужны всегда и везде», - рассказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.О геоаналитике МТСВ сентябре 2021 года МТС запустила геоаналитическую систему, которая работает по модели подписки и дает возможность эффективнее управлять регионами и бизнесом на основе объективных обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек и офисов. Аналитика Big Data МТС используется в 46 регионах для развития городского пространства и туризма.*Big Data МТС проанализировала туристические потоки в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года.