21 мая 2022 года музей «Старая Аптека» присоединится к акции «Ночь музеев», которая в этом году...

21 мая 2022 года музей «Старая Аптека» присоединится к акции «Ночь музеев», которая в этом году состоится под девизом «Мода на традиции».Музей «Старая Аптека» предлагает гостям погрузиться в атмосферу XIX века, совершив неспешный променад по музею, разглядывая старинную мебель и экспонаты под звуки живой музыки. Гости смогут в полной мере насладиться вечером, проведенным в музее.Также все желающие могут сделать памятные фото и поучаствовать в фотоконкурсе, о котором объявят сотрудники музея при посещении.Вход свободный для всех желающих с 18.00 до 21.00.Адрес: г. Владимир, ул. Георгиевская, д.3.«Музей ложки» и «Музей непридуманных историй» подготовили для этого дня специальную программу.Музей ложкиул. Октябрьская, 4«Точка отсчёта» - именно такую тему выбрали многие музеи в этом году.Что такое точка отсчёта для нашей коллекции? Это ложка деревянная, расписная, традиционная русская.2022 год объявлен годом культурного наследия. Самое время вспомнить о народном творчестве, о традиционных промыслах и видах росписи.Программа дня насыщенна и разнообразна:в 12:00 ждём на мастер-класс по росписи ложки в традиционной владимиро-суздальской технике.в 14:00 ждём на мастер-класс по росписи ложки в технике гжель.с 18:00 до 20:00 мастер-резчик Андрей Жильцов из Кольчугино продемонстрирует на ваших глаза искусство рождения ложки из чурочки-баклуши.И кульминацией дня станет бесплатное посещение музея с 18:00 до 22:00.Следуя традиции музея, каждый посетитель получит задание, в этот раз это будет фрагментом росписи, и отправится на поиски его среди экспонатов музея. В итоге из фрагментов будет собрана композиция, состоящая из различных видов росписи.Посетителей ждёт беспроигрышная лотерея, призы, фотозона, конкурсы...Музей непридуманных историйул.Ильича, 8Тема этого года - «Точка отсчета». Для музея это первый опыт участия в подобном мероприятии, своего рода "Точка отсчета". С чего все начинается? В музее рассудили, что с семечки! И дабы сажать семена истории, назвали мероприятие «Семена на всю голову». Да, и к тому же в 20-ом веке в здании находился магазин «Российские семена».Программа дня:12.00. Мастер-класс "Делаем травянчика"14.00. Квиз «Семена истории»Лотерея «Твой аромат» (в течении всего дня)16.00 Мастер-класс "Открытка с сургучной печатью"Кульминация праздника - вечернее посещение музея с 18:00 до 22:00 совершенно бесплатно!Да не просто пришли-посмотрели, а с заданием! Каждый посетитель получит семечку, да не простую, а с некой загадкой и отправится на поиски отгадки среди экспонатов музея или в гугл, это уж кто как сможет. Главное, что найденная информация точно надолго останется в памяти, а значит, пусть одно крохотное семечко истории, но точно будет посажено. А может и не одно! Девиз этой ночи - "Семена на всю голову!!!"Посетителей ждёт беспроигрышная лотерея, призы, фотозона, конкурсы...До встречи в музее!