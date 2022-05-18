21 мая 2022 года музей «Старая Аптека» присоединится к акции «Ночь музеев», которая в этом году...
21 мая 2022 года музей «Старая Аптека» присоединится к акции «Ночь музеев», которая в этом году состоится под девизом «Мода на традиции».
Музей «Старая Аптека» предлагает гостям погрузиться в атмосферу XIX века, совершив неспешный променад по музею, разглядывая старинную мебель и экспонаты под звуки живой музыки. Гости смогут в полной мере насладиться вечером, проведенным в музее.
Также все желающие могут сделать памятные фото и поучаствовать в фотоконкурсе, о котором объявят сотрудники музея при посещении.
Вход свободный для всех желающих с 18.00 до 21.00.
Адрес: г. Владимир, ул. Георгиевская, д.3.
«Музей ложки» и «Музей непридуманных историй» подготовили для этого дня специальную программу.
Музей ложки
ул. Октябрьская, 4
«Точка отсчёта» - именно такую тему выбрали многие музеи в этом году.
Что такое точка отсчёта для нашей коллекции? Это ложка деревянная, расписная, традиционная русская.
2022 год объявлен годом культурного наследия. Самое время вспомнить о народном творчестве, о традиционных промыслах и видах росписи.
Программа дня насыщенна и разнообразна:
в 12:00 ждём на мастер-класс по росписи ложки в традиционной владимиро-суздальской технике.
в 14:00 ждём на мастер-класс по росписи ложки в технике гжель.
с 18:00 до 20:00 мастер-резчик Андрей Жильцов из Кольчугино продемонстрирует на ваших глаза искусство рождения ложки из чурочки-баклуши.
И кульминацией дня станет бесплатное посещение музея с 18:00 до 22:00.
Следуя традиции музея, каждый посетитель получит задание, в этот раз это будет фрагментом росписи, и отправится на поиски его среди экспонатов музея. В итоге из фрагментов будет собрана композиция, состоящая из различных видов росписи.
Посетителей ждёт беспроигрышная лотерея, призы, фотозона, конкурсы...
Музей непридуманных историй
ул.Ильича, 8
Тема этого года - «Точка отсчета». Для музея это первый опыт участия в подобном мероприятии, своего рода "Точка отсчета". С чего все начинается? В музее рассудили, что с семечки! И дабы сажать семена истории, назвали мероприятие «Семена на всю голову». Да, и к тому же в 20-ом веке в здании находился магазин «Российские семена».
Программа дня:
12.00. Мастер-класс "Делаем травянчика"
14.00. Квиз «Семена истории»
Лотерея «Твой аромат» (в течении всего дня)
16.00 Мастер-класс "Открытка с сургучной печатью"
Кульминация праздника - вечернее посещение музея с 18:00 до 22:00 совершенно бесплатно!
Да не просто пришли-посмотрели, а с заданием! Каждый посетитель получит семечку, да не простую, а с некой загадкой и отправится на поиски отгадки среди экспонатов музея или в гугл, это уж кто как сможет. Главное, что найденная информация точно надолго останется в памяти, а значит, пусть одно крохотное семечко истории, но точно будет посажено. А может и не одно! Девиз этой ночи - "Семена на всю голову!!!"
Посетителей ждёт беспроигрышная лотерея, призы, фотозона, конкурсы...
До встречи в музее!