Больше всех зарабатывал ректор Анзор Саралидзе.

Руководство Владимирского государственного университета отчиталось о доходах за 2021 год. Информация опубликована на сайте ВУЗа.Так, ректор Анзор Саралидзе получал в месяц почти 300 тысяч рублей. Зарплата проректора по научной и инновационной деятельности Алексея Кучерика составляла 213 тысяч рублей.В декларациях остальных проректоров ВлГУ значатся следующие цифры:- по образовательной деятельности Алексей Панфилов − 183 тысячи рублей ежемесячно;- по административно-хозяйственной работе Максим Фабриков – 160 тысяч;- по соцполитике и общим вопросам Лев Логинов – 123 тысячи;- по экономике Илья Маньшин – 154 тысячи;- по воспитательной работе и молодежной политике Оксана Ерашова – 126 тысяч.