Ей инкриминируют четыре эпизода.

В Владимире задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она заказывала в интернет-магазине дорогостоящую одежду и, находясь в пунктах выдачи товара, незаметно меняла брендовые вещи на свои, идентичного цвета и формы, но других марок.Ссылаясь на неподходящий размер, аферистка возвращала консультанту ширпотреб. Однажды менеджер заметила неладное и вызвала полицию.«Жительница Владимира обменяла четыре заказа на общую сумму около 100 тысяч рублей. Злоумышленница призналась в совершении преступления. Вещи изъяты», - рассказали в УМВД по Владимирской области.На даму завели уголовное дело и отпустили на подписку о невыезде.