«Владимирская весна». 24-ая межрегиональная выставка открылась сегодня во владимирском...

«Владимирская весна». 24-ая межрегиональная выставка открылась сегодня во владимирском Экспоцентре."Владимирская весна" – это 80 участников из 10 регионов России. От Москвы и Волгограда до Коми и Чувашии. Задача выставки- представить отечественную продукцию самого высокого качества.Инновационное решение для ухода за домом - уникальные средства для различных видов уборки представляет компания DUTYBOX. В наборах- многоразовая бутылка и капсулы-концентратов. Главные ценности– ЭКОлогическая безопасность, ЭКОномия, ЭКОлогия.Михаил Иванов, участник выставки:– Это можно использовать во всех областях. Это и как пенка для рук, и для посуды, средство для ванны и для очистки кухни, для туалета , но при этом они не очень агрессивны, поэтому они экологически безопасны.К сотрудничеству компания DUTYBOX приглашает профильные магазины и оптовые организации. В составе средств нет фосфатов, парабенов, агрессивных кислот. Все компоненты- биоразлагаемые. Продукция гипоаллергенная, антибактериальная. Применение капсул DUTYBOX поможет сэкономить бюджет и уменьшить количество пластиковых отходов.Михаил Иванов, участник выставки:– Предлагаем экоконцентрат, который можно использовать в многоразовой бутылке и разводить просто водой. При этом не нужно переплачивать, не нужно выбрасывать пластик.Для тех, кто хочет приобрести очки или поменять оправу, работает салон оптики. Модели оправ, в том числе солнцезащитные - от класса "люкс" до недорогих. Есть и сегмент эконом-класса. По фиксированной цене: оправа, линзы и работа по изготовлению. За считанные минуты можно получить весь комплекс услуг: от бесплатной проверки зрения до получения очков. Мастерская работает здесь же.Альберт Степанян, врач-оптометрист интернет-магазина "Очки на дом":– Здесь бесплатно проверяем зрение и за 15-20 минут изготавливаем любой сложности сложности очки. Незапотевающие, хамелеоны, водительские, бифокальные, прогрессивные. Что такое бифокал-прогрессив - это у кого и вдаль плохо, и читать.Полезные и практичные подарки для дома — на стенде «Пылесос на ладони». Это изделия для уборки из микрофибры и бамбука. Универсальные салфетки удалят даже сильные загрязнения на любой поверхности без разводов и моющих средств. Салфетки для стекол, окон, зеркал и глянцевых поверхностей отполируют их, салфетки для сухой уборки и полировки придадут поверхности антистатический эффект. Универсальная губка позволит удалить засаленные загрязнения с воротничков и манжет, пятна с одежды, обуви, мягкой мебели, ковровых покрытий, а на твердых поверхностях он работает как моющий пылесос.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна":– Двусторонний спонжик для мытья посуды Кардинал без моющих средств не только сберегает семейный бюджет, самое главное, сохраняет здоровье родных и близких. Салфетка для сухой уборки с антистатическим эффектом. Анти-пыль, после которой долго пыль не садится. А сама она впитывает в себя в 100 раз больше пыли, чем весит сама, как настоящий пылесос.Выставка "Владимирская весна" во Владимирском Экспоцентре работает по 21 мая.