Во Владимире полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества Сотрудники отдела...

Во Владимире полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничестваСотрудники отдела уголовного розыска по Владимиру задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении мошенничества.Установлено, что женщина заказывала в Интернет–магазине дорогостоящую одежду и, находясь в пунктах выдачи товара, незаметно меняла брендовые вещи на свои, идентичного цвета и формы, но других марок. Ссылаясь на неподходящий размер, возвращала их консультанту.В одном из случаев менеджер пункта выдачи заметила подмену товара, о чем сообщила в полицию.Таким образом местная жительница обменяла четыре заказа на общую сумму около 100 тысяч рублей. Женщина в содеянном призналась. Сотрудники полиции изъяли у нее похищенную одежду.В отношении 36-летней жительницы областного центра возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com