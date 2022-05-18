Сегодня в 11 утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме во Владимире, на улице Совхоз...

Сегодня в 11 утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме во Владимире, на улице Совхоз «Вышка».Так как сообщение о пожаре было поздним, прибывшие спасатели увидели горение дома по всей площади.Пожарные ликвидировали горение кровли, внутренней отделки и имущества на площади 54 кв. м. Работало 1 звено газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватель устанавливает причину пожара.