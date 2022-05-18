Для владимирских старшеклассников сегодня прозвенит последний звонок. День начнется с...

Для владимирских старшеклассников сегодня прозвенит последний звонок.День начнется с торжественных линеек, а затем школьников ждут на общегородской праздник. В этом году он пройдет в привычном, допандемийном формате. Для выпускников и педагогов организуют традиционное шествие - от Золотых Ворот до Соборной площади. Ожидается, что в нем примут участие свыше полутора тысяч учащихся одиннадцатых классов. На время шествия в центре Владимира буде ограничено движение всех видов транспорта. С полудня и до двух часов дня будет перекрыт участок от Студеной горы до площади Фрунзе.