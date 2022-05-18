Впервые после окончания пандемии областной центр отметил Последний звонок в традиционном формате....

Впервые после окончания пандемии областной центр отметил Последний звонок в традиционном формате. Во Владимире состоялось шествие выпускников. Слово – Анастасии Сахаровой.Этого праздника город ждал два года. Более тысячи шестисот выпускников из 69 классов владимирских школ - в традиционном шествии Последнего звонка.– Да, мы очень рады, очень ждали этого шествия. УРА! 37! 37!– Второй этаж, давай, Ванечка, тебя ждут! Всего хорошего! 37!Анастасия Сахарова:– В этом году старшеклассникам несказанно повезло. Одни из первых они отмечают последний звонок в числе тех, кто видит его в традиционном формате в живую, а не через экран смартфона.– Все супер отлично,песни поем. Самое главное чтобы с кайфом!Каждый выпускник уже выбрал свой путь. Глеб Лёвкин из 46 школы начал готовиться к поступлению в медицинский еще с 9 класса.Глеб Лёвкин, выпускник школы №46:– Это стало привычно так, что я без этого жить уже не мог. И в каникулы скучно было. -А у вас все одноклассники такие осознанные, как ты? - Да! Мы - школе 46, мы первые, кто выпускается из нее как 11 класс, поэтому у нас подход очень серьезный.Анастасия Константинова, выпускница школы №10:– А куда ты хочешь поступать? - На рекламу и связи с общественностью, либо на юриста. Так что ждите меня в суде!В школьном строю - бок о бок со своими одноклассниками, учителями, родителями. С каждым, кто поддерживал все эти годы.Светлана Трофимова и Наталья Кушниренко:– Очень позитивные! Мы также счастливы, как и дети. Не верим, что они уже взрослые такие!– Пальчики скрестим, чтобы все экзамены сдали. А это наш классный руководитель! Наша классная мама, которая очень жалеет своих самых любимых, дорогих детей.Промышленно-коммерческий лицей, школы №41 и №7 в этом году завоевали звание лучших. Их наградили глава региона Александр Авдеев и мэр Владимира Андрей Шохин.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Какие вы красивые, счастливые, творческие. Хочется окунуться обратно на 30 лет назад.Перед вами открыт весь мир, все пути!Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:– Мы все любим наш город Владимир. И очень хотим, чтобы продолжая свой жизненный путь, вы его связали с нашим замечательным городом!Выпускники делятся своими мечтами. Кто-то нацелен на ближайшее будущее, а другие уже думают на перспективу.– Хорошо сдать ЕГЭ.-Поступить обязательно в университет. - Быть счастливым! - Тоже!Впереди экзамены. Но учеба на этом не заканчивается. Учеба - это вся жизнь.Анастасия Сахарова, Семен Карпов.Вести "Владимир"