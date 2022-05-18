Фестиваль посетит делегация из города-побратима Бухары.

Во Владимире 20 мая в парке культуры и отдыха «Дружба» состоится фестиваль плова. Организатором выступает региональный «Союз узбеков».Мероприятие называется «Плов – дело тонкое». Всех гостей ждёт бесплатное угощение и концертная программа, в которой примут участие национальные творческие коллективы. Владимирцы услышат звучание музыкальных инструментов карнаи и сурнаи, а также познакомятся с узбекскими народными песнями и танцами.Событие посетит делегация из города-побратима Бухары.Старт намечен на 14 часов.