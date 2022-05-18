Владимирцев приглашают на Марш парков. Природоохранная акция пройдет сегодня в парке Дружба...

Владимирцев приглашают на "Марш парков". Природоохранная акция пройдет сегодня в парке "Дружба" областного центра.Экодесант поможет убрать территорию от мелкого мусора и сухих веток, а затем участники акции примут участие в открытии экологической "Тропы дружбы". Новый кольцевой маршрут длиной шесть километров берет начало от центральных ворот и проходит по всем ключевым ландшафтам парка, включая интереснейшую часть лесопарка - дендрарий. Стенды вдоль "тропы" расскажут о биоценозе дубравы, животных и насекомых, которые населяют парк и о том, как правильно их подкармливать в холодное время. Экомаршрут будет общедоступным и всесезонным. По нему можно будет проехать на велосипеде, прогуляться пешком, а зимой - на лыжах.