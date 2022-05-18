Врио губернатора Александр Авдеев поручил полиции и госавтонадзору усилить борьбу с нелегальными...

Врио губернатора Александр Авдеев поручил полиции и госавтонадзору усилить борьбу с нелегальными перевозчиками. Эту непростую работу нужно провести в ближайший месяц, заявил глава региона."Серые" перевозчики, которые пренебрегают безопасностью пассажиров и должным образом не платят налоги, обязаны уйти с рынка. В свою очередь, главам муниципалитетов следует поскорее завершить процедуры закупки нового транспорта. Восьми городам и районам на приобретение автобусов и троллейбусов областной бюджет выделил 300 миллионов рублей. Но далеко не везде эти средства освоены. Так в Муроме, Гороховецком, Камешковском и Суздальском районах новые автобусы уже вышли на маршруты. А, например, в Коврове, Меленках и Красной Горбатке торги до сих пор не завершены.