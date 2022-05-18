Двое граждан республики Беларусь обвиняются в 9 эпизодах краж. Собинским межрайонным прокурором...

Двое граждан республики Беларусь обвиняются в 9 эпизодах краж.Собинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан республики Беларусь. Они обвиняются в многочисленных кражах, в том числе в крупном размере, совершенных из припаркованных грузовых автомобилей.По версии предварительного следствия, в период с 30 сентября 2020 по 27 мая 2021 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершали хищения ценностей из грузовых автомобилей, припаркованных на автостоянках вдоль автодороги М-7 «Волга» на территории Собинского, Петушинского, Ковровского районов Владимирской области. Хищения совершались ночью из прицепов большегрузных автомобилей путем вскрытия пломб или повреждения тента.Общий ущерб, причинённый преступлениями, превысил 1,6 млн. рублей.Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pexels.com/