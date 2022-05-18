Однако дождливая погода сохранится до 27 числа.

На следующей неделе во Владимирской области ожидается потепление до +22 градусов Цельсия. Однако дождливая погода сохранится до 27 числа.По прогнозам синоптиков, до 25 мая температура будет колебаться на уровне 14-15 градусов. Далее столбик термометра постепенно поднимется до 20, а потом и до 22 градусов. В период с 28 по 31 мая во Владимире дождей не предвидится. Ожидается ясная и солнечная погода.Перепады атмосферного давления в указанные даты составят 752-754 миллиметра ртутного столба.Скорость ветра будет достигать 3-5 метров в секунду.Метеорологи заверяют, что предстоящее лето будет умеренно тёплым - без аномального зноя и заморозков.