Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона...

Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона за прошедшие сутки 18 мая лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.6 - во Владимире5 - в Муромском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе4 — в Ковровском районе4 — в Кольчугинсксом районе3 — в Юрьев-Польском районе3 — в Суздальском районе2 — в Вязниковском районе3 — в Меленковском районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном1 — в Александровском районе1 — в Селивановском районе1 — в Петушинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 230 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).