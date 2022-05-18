Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона...
Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона за прошедшие сутки 18 мая лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
6 - во Владимире
5 - в Муромском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
4 — в Ковровском районе
4 — в Кольчугинсксом районе
3 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Вязниковском районе
3 — в Меленковском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
1 — в Александровском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Петушинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 230 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).