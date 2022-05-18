По результатам исследования биоматериалов боррелиоза, инфецалита и других инфекций, переносчиками которых являются членистоногие, не выявлено.

Во Владимирской области за неделю клещи покусали 123 человека. Среди пострадавших - 34 ребёнка.Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего случаев выявлено в Ковровском районе - 29, во Владимире – 16, Александровском районе -13, в Гороховецком и Муромском районах - по 10. В Киржаском - 9, в Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Меленковском - по 6. В Камешковском - 4, в Вязниковском, Селивановском и Суздальском - по 3, в Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском - по 2.По результатам исследования биоматериалов боррелиоза, инфецалита и других инфекций, переносчиками которых являются членистоногие, не выявлено.