По состоянию на 18 мая в медорганизациях региона действуют 145 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 18 мая в медорганизациях региона действуют 145 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,8 процента из них занято (123), свободны 22 койки. 15 человек госпитализировано за сутки.146560 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 51 человек.Напомним, что 18 мая во Владимирской области зафиксировано 40 новых случаев заболевания коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3457 летальных случаев, в том числе 1 человек скончался от COVID-19 за сутки.