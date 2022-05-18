Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей области....

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей области. Их обвинили в убийстве и краже с причинением значительного ущерба гражданину, а также в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, 29 декабря 2021 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне длительного бытового конфликта, зашел в комнату к 14-летнему родственнику и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых мальчик скончался на месте происшествия. 30 декабря в соцсетях начали появляться посты о пропаже подростка.В целях сокрытия следов преступления обвиняемый попросил друга – 27-летнего жителя Суздальского района помочь избавиться от тела и вещей со следами крови потерпевшего. На следующий день мужчины избавились от вещей, а 27-летний похитил мобильный телефон потерпевшего. Затем они вывезли тело потерпевшего и оставили его на участке у жилого дома одного из населенных пунктов Суздальского района.Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали полностью, в содеянном раскаялись. Мужчин заключили под стражу.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото: https://pixabay.com/ru/