Очаг проблем, пока, нерешенных. Жители Гусь-Хрустального района жалуются на мусорную свалку в...

Очаг проблем, пока, нерешенных. Жители Гусь-Хрустального района жалуются на мусорную свалку в деревне Никулино, несмотря на то, что по факту она закрыта. Почему такое соседство они считают опасным и будет ли полигон рекультивирован? Выясняла Любовь Клюквина.У свалки возле деревни Никулино Гусь-Хрустального района "мусорного горизонта" не видно. Полтора гектара земли покрыты отходами.- Официально никулинская свалка была закрыта ещё в 2017-ом году, но, как мы видим, до сих пор не рекультивирована и не огорожена. Отходы сюда продолжают завозить и после закрытия. В теплые сезоны свалка неоднократно горела и даже сейчас, несмотря на дождь, вдалеке виднеется дымок. А значит жители окрестных деревень продолжат дышать опасной гарью.Мусор гниет, выделяя легковоспламеняющиеся газы. Оттого свалка способна гореть круглый год. Многих местных жителей этот запах преследует с детства.Светлана Перфилова, жительница деревни Никулино:- Она и сейчас периодически горит. Бывает едешь, невозможно проезжать там, что там вообще такая задымленность. Даже стоя пойдешь, там тебя не заметят. Даже и зимой горела. Даже и снег был. Она там горела не знаю как, и пахло, и все в дыму было.Как говорят жители деревни Никулино, у многих местных проблемы с легкими.Алексей Сибиров, житель деревни Никулино:- Горит, ещё как горит. У многих рак горла. У двоих. Вот вчера моему соседу операцию сделали. Рак горла, трубку вставляли. От ковида умирают люди здесь. Для свалки другие места есть.Никулинская свалка была открыта по инициативе администрации города Гусь-Хрустальный ещё в 1987 году на землях лесного фонда. Последняя организация - "Вторесурс Гусь-Хрустальный" - арендовала эти земли 8 лет назад. По договору компания была обязана разработать проект рекультивации. Этого "Вторресурс" не сделал и уже не сделает. Компания - в стадии банкротства. Даже разоренная, она продолжала складировать мусор рядом с Никулино. Выполнить требования закона обязала Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура. Мусорить "Вторресурс" перестал, но ликвидировать свалку компании было не на что.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- В настоящее время исполнение решения суда взято на контроль прокуратурой Владимирской области, и решается вопрос о замене должника. В рамках основного производства- на собственника земельного участка - департамента лесного хозяйства.Следующий этап решения проблемы пока опять "бумажный". И всё же, подчёркивают в прокуратуре, мусорные проблемы области постепенно решаются. По искам надзорного ведомства за счет федеральных средств за последнее время полностью рекультивированы 3 свалки - Петушинская, Селивановская и в микрорайоне Оргтруд Владимира. Сейчас разрабатываются проекты по свалкам в Лихой Пожне и Мстёре Вязникоского района.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"