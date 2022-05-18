Посетить её смогут все желающие. На входе будет доступен QR-код для скачивания схемы маршрута.

Во Владимире в рамках международной природоохранной акции «Марш парков», которая стартует 18 мая в 10 утра, горожан приглашают очистить лесной массив парка «Дружба» от мусора и веток. Об этом сообщает Дирекция ООПТ.Кроме уборки территории, организаторы запланировали множество мероприятий. Помимо традиционного экодесанта откроется кольцевой экологический маршрут «Тропа Дружбы».«Он будет начинаться от центрального входа в лесопарк. На стендах опубликуют информацию биоценозе дубравы, птицах, травах и насекомых, а также можно будет ознакомиться с тем, как правильно подкармливать птиц зимой. Шестикилометровая экотропа будет захватывать владимирский дендрарий. Она будет общедоступной и всесезонной», - подчеркнули в Дирекции ООПТ.Посетить её смогут все желающие. На входе будет доступен QR-код для скачивания схемы маршрута.Справки по телефону: 54-06-99.