Двое жителей Владимиркой области сядут на скамью подсудимых за убийство подростка и сокрытие преступления. По версии следствия, 29 декабря 2021 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии

Двое жителей Владимиркой области сядут на скамью подсудимых за убийство подростка и сокрытие преступления. По версии следствия, 29 декабря 2021 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне длительного бытового конфликта, зашел в комнату к 14-летнему родственнику и нанес ему многочисленные удары ножом. Подросток умер на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления