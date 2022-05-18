Адвокат обвиняемого оспорил вердикт и потребовал закрыть уголовное дело в чистую. Вязниковский городской суд не согласился с доводами защитника и оставил решение первой инстанции без изменений.

Жителя Вязников осудили за фиктивную прописку четырёх узбеков. Приговор вынес мировой судья участка №1.В процессе разбирательств подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что поставил иностранцев на учёт из чувства сострадания к ним. В результате мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.Адвокат обвиняемого оспорил вердикт и потребовал закрыть уголовное дело в чистую. Вязниковский городской суд не согласился с доводами защитника и оставил решение первой инстанции без изменений.