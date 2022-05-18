Жительница Коврова, управлявшая автомобилем с ребёнком на руках, привлечена к ответственности Как...

Жительница Коврова, управлявшая автомобилем с ребёнком на руках, привлечена к ответственностиКак мы уже писали ранее, в сети были опубликованы видеокадры, где видно, как женщина за рулём «Лады Калины» во время движения держит на руках ребёнка, который цепляется за руль, при этом нарушительница ещё и говорит по телефону.По данному факту полицейские инициировали проверку, в ходе которой детально изучили видеозапись.В результате проверки сотрудники полиции установили, что инцидент произошел на перекрестке улицы Строителей с улицей Ватутина в городе Коврове. За рулем легкового автомобиля находилась 29-летняя местная жительница, которая держала на руках свою 2-годовалую дочь.Инспекторы ГИБДД составили в отношении нарушительницы протоколы о правонарушениях. Сумма назначенных за нарушения ПДД штрафов составила 4 500 рублей.С автолюбительницей госавтоинспекторы провели профилактическую беседу об опасности перевозки детей вне специального кресла, информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.