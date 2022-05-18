Жительницу Владимира обвиняют в мошенничестве с покупкой вещей на маркетплейсах. Полиция установила, что 36-летняя женщина заказывала в Интернет – магазине дорогостоящую одежду. Она

Жительницу Владимира обвиняют в мошенничестве с покупкой вещей на маркетплейсах. Полиция установила, что 36-летняя женщина заказывала в Интернет – магазине дорогостоящую одежду. Она незаметно меняла брендовые вещи на свои, идентичного цвета и формы, но других марок в пункте выдачи товара. А потом ссылалась на неподходящий размер и возвращала их консультанту. В одном из случаев менеджер