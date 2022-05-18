Жительницу Гусь-Хрустального обвиняют в ложном доносе о совершении преступления. По версии следствия, 16 мая 2022 года 42-летняя жительница Гусь-Хрустального обратилась в Следственный комитет

Жительницу Гусь-Хрустального обвиняют в ложном доносе о совершении преступления. По версии следствия, 16 мая 2022 года 42-летняя жительница Гусь-Хрустального обратилась в Следственный комитет РФ с заявлением о применении в отношении нее сотрудниками полиции насилия. По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что 1 мая 2022 года сотрудники полиции прибыли