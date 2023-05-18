Все начисления и оплаты будут отражены в одном счете.

Все начисления и оплаты будут отражены в одном счете.На квитанциях об оплате услуг ЖКХ планируется указывать общий счет, где будут отражены все начисления и уже произведенные оплаты. Соответствующее правило сейчас прорабатывается в Минстрое РФ. Если его примут, то процедура оплата "коммуналки" станет прозрачнее.Единый лицевой счет содержит данные о жилом помещении и о его собственнике-плательщике, который оплачивает коммунальные услуги. В нем отображаются и данные о начислениях от различных предприятий ЖКХ, и информация о выплатах. Такой счет уже существует с 2016 года, но на квитанциях указывается редко.Такой счет, по сути, станет сквозным идентификатором. Потребителям будет достаточно указать лишь номер этого счета, чтобы оплатить услуги любой из организаций из коммунальной сферы. Также можно будет посмотреть историю оплат, динамику изменения тарифов, оспорить начисления, которые кажутся неправомерными.Лицевой счет заменит персональные данные о владельце жилья, и это весьма актуально: получить выписку из Росреестра о владельце квартиры стало дороже и намного сложнее.