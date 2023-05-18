18 мая 2023 года Поезд Победы сделает остановку на железнодорожном вокзале во Владимире. Сегодня...

18 мая 2023 года "Поезд Победы" сделает остановку на железнодорожном вокзале во Владимире.Сегодня "Поезд Победы" сделает остановку на железнодорожном вокзале во Владимире. Жители и гости города смогут бесплатно посетить экспозиции уникальной выставки.На сегодняшний день больше ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций. Уникально и мультимедийное сопровождение - 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов - они воссоздают картины воздушных боёв и танковых атак, походную жизнь солдат и воспоминания о мирной жизни довоенного времени. Начало работы экспозиции - в 10 утра. Предварительно необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта - поездпобеды.ру. poyezd-pobedy.ru