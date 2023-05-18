В его приёмную «ВКонтакте» обратилась девушка, которая не согласна с ходом расследования обстоятельств убийства её родителей, бабушки и младшей сестры.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти четырёх человек в Александровском районе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.В его приёмную «ВКонтакте» обратилась девушка, которая не согласна с ходом расследования обстоятельств убийства её родителей, бабушки и младшей сестры. Их тела обнаружены в июне 2022 года после пожара в доме в СНТ «Бодрость».«По мнению заявительницы, следствием не отработаны все версии трагедии, а женщина, которая причастна к содеянному, не могла действовать одна. Также девушка сомневается в результатах судебных экспертиз», - пояснили в СКР.Александр Иванович поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артёму Кулакову доложить об обстоятельствах дела и о его результатах с учётом доводов жительницы 33-го региона.