Со следующего года владимирские школы будут капитально ремонтировать на федеральные деньги.

Со следующего года владимирские школы будут капитально ремонтировать на федеральные деньги. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.«В этом году капремонт школ будет финансироваться из областного бюджета — выделено более 500 млн рублей. А на 2024-2025 годы благодаря грамотной работе команды губернатора АлександАлександра Авдеева в федеральную программу капремонта удалось включить 52 школы региона», — уточнил Алексей Борисович.Говырин также рассказал, что из трёх новых школ, строительство которых сейчас идёт во Владимирской области, одну точно не успеют достроить к сентябрю. Это школьная новостройка в Коврове. На данный момент готовность этого объекта — 60%. Срок сдачи перенесён на декабрь 2023 года.