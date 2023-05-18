Губернатор Александр Авдеев сделал эксклюзивный подарок белорусскому Президенту.
И об эксклюзивном...
Губернатор Александр Авдеев сделал эксклюзивный подарок белорусскому Президенту.
И об эксклюзивном подарке белорусскому Президенту.
Напомним, Александр Лукашенко встретился с губернатором Александром Авдеевым. Стороны договорились о расширении сотрудничества в аграрной отрасли.
И подарок белорусскому лидеру был символичным. Александру Лукашенко привезли жеребца-двухлетку огненно-гнедой масти - представителя уникальной породы "владимирский тяжеловоз".
Конь Гамбург - он родился на государственной конюшне имени Фомина - будет содержаться в личном хозяйстве Александра Лукашенко.