Губернатор Александр Авдеев сделал эксклюзивный подарок белорусскому Президенту. И об эксклюзивном...

Губернатор Александр Авдеев сделал эксклюзивный подарок белорусскому Президенту.И об эксклюзивном подарке белорусскому Президенту.Напомним, Александр Лукашенко встретился с губернатором Александром Авдеевым. Стороны договорились о расширении сотрудничества в аграрной отрасли.И подарок белорусскому лидеру был символичным. Александру Лукашенко привезли жеребца-двухлетку огненно-гнедой масти - представителя уникальной породы "владимирский тяжеловоз".Конь Гамбург - он родился на государственной конюшне имени Фомина - будет содержаться в личном хозяйстве Александра Лукашенко.