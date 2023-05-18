Очередную группу добровольцев проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.

Из Владимирской области в зону СВО отправились ещё 20 контрактников. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Очередную группу добровольцев проводили на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире.«Решение обдуманное и взвешенное. Раньше я не служил, но уверен, что справлюсь со всеми задачами. Мой брат – участник боевых действий. В годы Великой Отечественной войны воевали оба наших деда, поэтому я решил пойти защищать Родину», – пояснил Станислав из Коврова.Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв.Днём ранее об отправке на доподготовку восьми военнослужащих, которые подписали контракты с Минобороны.