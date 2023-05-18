Известный владимирский реставратор и искусствовед Магдалина Гладкая удостоена звания почетного...

Известный владимирский реставратор и искусствовед Магдалина Гладкая удостоена звания почетного члена Российской Академии искусств. Диплом и медаль ей вручил президент академии Зураб Церетели.Магдалина Гладкая - специалист по монументальной архитектурной пластике Древней Руси. Изучала произведения настенной живописи, иконописи, занималась научно-техническим руководством реставрацией белокаменных храмов Владимира, Боголюбова, Суздаля и Юрьева-Польского.Отдельный вклад в мировую науку Гладкая внесла своими монографиями. Особое значение имеет труд полной каталогизации резного убранства Дмитриевского собора и церкви Покрова на Нерли.