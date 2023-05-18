Страшная драка произошла в центре столицы, виновником который оказался Даниил Быковский – экс-участник Дома-2.

Страшная драка произошла в центре столицы, виновником который оказался Даниил Быковский – экс-участник "Дома-2".Вряд ли кто-то сможет с точностью назвать число людей, которые прошли через площадку "Дома-2" за все годы его существования. Поэтому неудивительно, что новости о выпускниках телешоу появляются практически ежедневно.Вот и накануне СМИ взорвались сообщениями о том, что бывший участник проекта Даниил Быковский избил посетителей одного из столичных ресторанов. Его случайного спарринг-партнера затем госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.Теперь же сложившуюся ситуацию для журналистов прокомментировал эксперт криминалист Дмитрий Кирюхин. Объяснил он общественности то, как после такой серьезной драки бывший участник "Дома-2" получил лишь протокол за хулиганство.Врачи снимают с пострадавшего побои, а документы с заключением передают следователю. Он и решает, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой квалификации оно пойдет. Но даже после этого посадить драчуна в изолятор нельзя."Можно только до 15 суток закрыть. За это время как раз будет готова медицинская экспертиза", – криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2"