Выследила и поймала напавшего на свою дочь. В деревне Старые Омутищи Петушинского района гастарбайтер пытался похитить 13-летнюю девочку. Инцидент произошел 15 мая в полдень. По словам матери,

Выследила и поймала напавшего на свою дочь. В деревне Старые Омутищи Петушинского района гастарбайтер пытался похитить 13-летнюю девочку. Инцидент произошел 15 мая в полдень. По словам матери, ребенок возвращался со школы к бабушке. Нападение произошло недалеко от дома пенсионерки. Ирина, мама пострадавшей девочки Возле дома на нее напал этот. Схватил ее, она пыталась вырваться, он