После операции женщина вновь забеременела.

Владимирскую ОКБ оштрафовали на 400 тысяч рублей за некачественную стерилизацию матери восьмерых детей. После операции женщина вновь забеременела.Редакция «33Live.Ru» подробно историю жительницы посёлка Новлянка.Как сообщили в Селивановском районном суде, женщина обратилась с жалобой в региональный минздрав. Проверка доказала, что истцу не был разъяснён метод и возможные последствия медицинского вмешательства. В пользу пациентки взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, хотя та требовала 5 млн.Впрочем, решение Фемиды может быть обжаловано.