После операции женщина вновь забеременела.
Владимирскую ОКБ оштрафовали на 400 тысяч рублей за некачественную стерилизацию матери восьмерых детей. После операции женщина вновь забеременела.
Редакция «33Live.Ru» подробно историю жительницы посёлка Новлянка.
Как сообщили в Селивановском районном суде, женщина обратилась с жалобой в региональный минздрав. Проверка доказала, что истцу не был разъяснён метод и возможные последствия медицинского вмешательства. В пользу пациентки взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, хотя та требовала 5 млн.
Впрочем, решение Фемиды может быть обжаловано.