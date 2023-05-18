Молодой человек обнаружен в арендованной квартире

Пропавшего сына главы сети медицинских лабораторий «Гемотест» нашли в Гороховце. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в УМВД по Владимирской области.«Сотрудники МВД России и ФСБ установили местонахождение сына гендиректора организации. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире», - пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.Найденным парнем оказался Аким Г., который пропал неделю назад. В день 10-го мая он был на учёбе, что подтвердил преподаватель, а уже 11 мая бесследно исчез. Его отцу, Рудему Г., позвонили неизвестные и потребовали миллион долларов возвращение сына в целости и сохранности.Подробности поисков в полиции пока не сообщают. Кем были звонившие Рудему Газиеву также пока неизвестно.