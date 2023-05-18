На борьбу с борщевиком во Владимирской области в этом году направят порядка 12 миллионов рублей....
На борьбу с борщевиком во Владимирской области в этом году направят порядка 12 миллионов рублей. Фитосанитарную обработку против сорняка планируют провести в 273 населенных пунктах. С начала мая придорожные участки обрабатывают дорожные службы.
Листья, похожие на лопухи. На стеблях - пурпурные пятна. Это борщевик Сосновского. Растение ещё не зацвело - значит самое время бороться с сорняком. Сергей Голев распыляет специальный химикат по обочинам дорог при помощи прицепного вентиляторного опрыскивателя. Спецоборудование пополнило автопарк ДСУ-3 благодаря средствам из областного бюджета.
Сергей Голев, тракторист:
- Вот утром пришли, залили просто воды в ёмкость. Ставим на самый солнцепек, чтобы вода прогрелась. А вечером - где-то за час до выезда приходим и уже размешиваем - смешиваем гербицид с водой.
Пропорции готового раствора - на 40 литров воды 1 литр гербицида. Попав на борщевик, химикат останавливает рост растения. Сорняк желтеет и через полторы недели полностью погибает.
Борщевик Сосновского - опасное для людей и животных растение. Попав на кожу его сок вызывает химические ожоги, которые долго не заживают. Во Владимирской области сорняк захватил порядка 3,5 тысяч гектаров. Бороться с экспансией стали недавно. Весомый вклад вносят сотрудники ДСУ-3. В этом году дорожные службы планирует обработать 541 гектар зараженной земли.
Антон Фомин, начальник филиала ГУП ДСУ-3 "Суздальское ДРСУ":
- В Суздальском районе в данный момент дороги, которые находятся в собственности ГБУ "Владупрадор", обработаны на 100%. В данный момент производим работы в Юрьев-Польском районе. Дополнительно будет производиться окрашивание, особенно в труднодоступных участках, где наш опрыскиватель физически не достанет.
В почве семена борщевика могут храниться до 10 лет, поэтому важно контролировать обработанные земли, чтобы не дать борщевику произрасти вновь.
Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.