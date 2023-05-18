На борьбу с борщевиком во Владимирской области в этом году направят порядка 12 миллионов рублей....

На борьбу с борщевиком во Владимирской области в этом году направят порядка 12 миллионов рублей. Фитосанитарную обработку против сорняка планируют провести в 273 населенных пунктах. С начала мая придорожные участки обрабатывают дорожные службы.Листья, похожие на лопухи. На стеблях - пурпурные пятна. Это борщевик Сосновского. Растение ещё не зацвело - значит самое время бороться с сорняком. Сергей Голев распыляет специальный химикат по обочинам дорог при помощи прицепного вентиляторного опрыскивателя. Спецоборудование пополнило автопарк ДСУ-3 благодаря средствам из областного бюджета.Сергей Голев, тракторист:- Вот утром пришли, залили просто воды в ёмкость. Ставим на самый солнцепек, чтобы вода прогрелась. А вечером - где-то за час до выезда приходим и уже размешиваем - смешиваем гербицид с водой.Пропорции готового раствора - на 40 литров воды 1 литр гербицида. Попав на борщевик, химикат останавливает рост растения. Сорняк желтеет и через полторы недели полностью погибает.Борщевик Сосновского - опасное для людей и животных растение. Попав на кожу его сок вызывает химические ожоги, которые долго не заживают. Во Владимирской области сорняк захватил порядка 3,5 тысяч гектаров. Бороться с экспансией стали недавно. Весомый вклад вносят сотрудники ДСУ-3. В этом году дорожные службы планирует обработать 541 гектар зараженной земли.Антон Фомин, начальник филиала ГУП ДСУ-3 "Суздальское ДРСУ":- В Суздальском районе в данный момент дороги, которые находятся в собственности ГБУ "Владупрадор", обработаны на 100%. В данный момент производим работы в Юрьев-Польском районе. Дополнительно будет производиться окрашивание, особенно в труднодоступных участках, где наш опрыскиватель физически не достанет.В почве семена борщевика могут храниться до 10 лет, поэтому важно контролировать обработанные земли, чтобы не дать борщевику произрасти вновь.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.