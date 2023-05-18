На реконструкцию системы теплоснабжения Александрова в этом году направят почти полтора миллиарда...

На реконструкцию системы теплоснабжения Александрова в этом году направят почти полтора миллиарда рублей. На эти средства не только заменят десятки километров теплосетей, но и обновят половину городских котельных. О ЖКХ-перезагрузке - Александр Сыпченко.Эта строящаяся блочно-модульная котельная на улице Гусева вскоре будет отапливать весь больничный городок. Каркас практически готов, закуплено современное оборудование. Готовность- свыше 30 процентов. Объект стоимостью почти 75 миллионов рублей подрядчик планирует сдать уже этим летом. На месте старой котельной 60-х годов, которая расположена по соседству, появится вертолетная площадка.Николай Маров, директор компании-подрядчика:- В данном проекте мы применили котлы Ижевского котельного завода также применили теплообменники отечественного производства и максимально компоновали ее для долгой надежной работы.А в котельной на улице Геологов уже идут пуско-наладочные работы. Это первый узел, возведенный на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Общая сумма вложений- более 50 миллионов. Новые котлы, точные датчики температур и трубы заработают на полную мощность, а это примерно 5 мегаватт, уже в новом отопительном сезоне. Тепло и горячую воду получат не только многоквартирные дома, но и социальные объекты: детский сад и спортзал.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- За 3 года 22-й-24-й бюджетных инвестиций на территорию района привлекается и планируется практически 2 миллиарда рублей, это гигантская сумма.В рамках масштабной реконструкции теплового хозяйства Александрова планируется обновить 11 из 25 котельных. Также переложат более 30 километров городских теплосетей. Износ старых объектов ЖКХ составляет более 70 процентов.Елена Семенова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- У нас утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, где также из фонда развития территорий выделяется практически миллиард рублей на модернизацию теплосетей в городах в том числе и Александров и Струнино и Карабаново.В рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе благоустроят пять старых дворов. Помимо этого власти планируют завершить и реконструкцию городского парка.Ольга Бояркова, первый замглавы администрации Александровского района:- Парк конечно берет львиную долю средств, это 47 миллионов, более 10 миллионов у нас идет на дворы.Всего в рамках инфраструктурного бюджетного кредита область получит более 5 миллиардов рублей. Следующий в очереди на масштабную "ЖКХ-перезагрузку" - Гусь-Хрустальный. Там реконструируют 6 котельных и обновят 17 километров теплосетей.Александр Сыпченко, Андрей Беляков Вести-Владимир