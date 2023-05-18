Насколько безопасны владимирские аттракционы? Об этом рассказала корреспондент ГТРК Владимир. Во...

Насколько безопасны владимирские аттракционы? Об этом рассказала корреспондент ГТРК "Владимир".Во владимирских парках - последние приготовления к началу летнего сезона. Завершается установка новых аттракционов. А те, что уже зарегистрированы, проходят техническое освидетельствование. Сколько лет самому старому? Безопасны ли владимирские "Вихри"? И когда откроются карусели в Добросельском? Выяснила Дарья Давыдова.Инженеры "сотки" идут на работу с "Ветерком". Так называется единственный в парке цепочный аттракцион. По утрам сотрудники проверяют исправность электропривода, ремней, давление в шине. Это - максимальная амплитуда и скорость вращения. До полного штиля - пятнадцать секунд.Виктор Эскин, инженер Центрального парка:- Например, если вот сейчас ребенок там закричал или плохо стало, нажимаем красную кнопочку, он аварийно останавливается, произвольно продолжает вращаться. Опять же звуки посторонние появились - тоже немедленно остановить.Грохотом железной дороги встречает посетителей "Дружба". Но "Бумерангу" до пенсии еще лететь и лететь. Рядом свой разбег начинает самая старая карусель в парке. "Вихрю" - 27 лет. Спроектированный еще в шестидесятых, новый аттракцион в свое время вскружил голову советским гражданам. От высоты и скорости захватывало дух.- Говорят, самые отчаянные перед запуском перекручивали вот эти цепочки, чтобы раскручиваться вокруг себя. Другие раскачивали сиденья, чтобы достать до впереди сидящего соседа ногами.Сейчас это запрещено. Да и сама карусель, конечно, уже не так манит владимирцев.Андрей, посетитель парка:- Очень много цепей конструкции. Звенья, которые невозможно контролировать на износ. Не внушает доверия.По-новому взглянуть на цепочные аттракционы заставила трагедия в Оренбурге. Там в одном из парков в начале мая зонт карусели сложился прямо во время катания, люди, дети попали в реанимацию. Сообщалось, что оборудование было новым и прошло все необходимые испытания.Ярослав Золотов сдувает пылинки с новых сидений и сам контролирует монтажные работы. "Вихрь" в этом сезоне ворвется и в Добросельский парк. Предприниматель говорит, схожие по принципу катания, конструктивно цепочные аттракционы совершенно разные. Этот - семейный и самый безопасный.Ярослав Золотов, предприниматель:- Май, мы еще не открылись. Потому что мы не торопимся просто набить карманы деньгами. Лаборатория, которая дает нам все акты, технические освидетельствования приезжает с замерами. Мы будем нагружать специальными мешками. Там такой процесс очень муторный и тяжелый. Я лично, как собственник всего этого, отвечаю головой за это всё.В парке этим летом откроется и высоченная горка. Со склона дети будут скользить в специальных чехлах. Сюда же из Центрального парка перевезли гигантский маятник "НЛО". По данным Гостехнадзора, во Владимире стоят на учете и успешно прошли техосмотр 25 аттракционов разного возраста и разной степени биомеханического риска. Включая самый опасный по высоте "объект номер один" - пятидесятиметровое Колесо обозрения.Алексей Пантелеев, начальник инспекции Гостехнадзора по г. Владимир и ЗАТО Радужный:- Конкретно "850-летия", я думаю, готов к эксплуатации. Относительно новые аттракционы. Если Вы сравниваете с "Дружбой", да, там аттракционы есть 98-ого, по-моему, года, да они старые. Но технически они исправны.Между тем несколько аттракционов в Центральном парке на днях все же демонтировали. На время реконструкции теплотрассы.Елена Артемьева, директор Центрального парка культуры и отдых г. Владимира:- Это не значит, что посетители будут лишены возможности прокатиться на аттракционах, они просто будут рассредоточены по территории парка.Табличка с госномером - гарантия безопасности аттракциона, но не ребенка на нем, напоминают сотрудники парков. Родителям рекомендуют внимательнее читать инструкции и соблюдать правила поведения на батутах, горках и каруселях. Чтобы отдых прошел гладко и на высоте.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"