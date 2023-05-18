Владимирские журналисты сегодня очно познакомились с новым прокурором области. Иван Грибов провел...

Владимирские журналисты сегодня очно познакомились с новым прокурором области. Иван Грибов провел первую после назначения пресс-конференцию. По его словам, никаких точечных задач по работе в новом регионе в Генпрокуратуре ему не давали. Но, по словам Ивана Грибова, очевидно, что во Владимирской области остро стоит проблема нарушений прав дольщиков. "В основном в России она уже решена".У 33 региона есть своя специфика, но в целом на контроле прокуратура держит те же вопросы, что и везде: исполнение нацпроектов, расселение аварийного жилья, лекарственное обеспечение. В ближайшие недели Иван Грибов проведет серию выездных личных приемов граждан. Он уже побывал в Гусь-Хрустальном районе. Следующий на очереди - Ковров. В ответ на обращения будут приниматься все меры прокурорского реагирования. Ведомство даже готово инициировать отставки и увольнения чиновников, которые не выполняют свои должностные обязанности.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Каждый должен соответствовать своей должности, правильно? У нас даже есть такая мера ответственности - неполное служебное соответствие, после которой с человеком расстаются. Понятно, что проще всего сказать - "нет денег", но нет денег на всё сразу, правильно? Но потихонечку все вопросы все равно решаются. А вот когда вообще устраняются, ничего не делают... Ну, извините. Занимайтесь тогда другой сферой, где можно ничего не делать. Пусть вам там зарплату платят.