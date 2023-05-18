Журналисты встретились с новым прокурором области Иваном Грибовым на первой пресс-конференции. Один из вопросов, который ему задали, касался работы его предшественника Владислава Малкина.

Журналисты встретились с новым прокурором области Иваном Грибовым на первой пресс-конференции. Один из вопросов, который ему задали, касался работы его предшественника Владислава Малкина. Алексей Домнин, корреспондент 6 канала Я помню, присутствовал на строительстве Рпенского проезда. Он (Владислав Малкин) общался с главой города, Андреем Станиславовичем Шохиным. Я впервые главу города вообще видел в таком состоянии. Вы