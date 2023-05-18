Погода портится: во Владимирской области ожидается смена атмосферного циклона и усиление ветра. По...

Погода портится: во Владимирской области ожидается смена атмосферного циклона и усиление ветра.По прогнозам синоптиков, 19 мая погода во Владимирской области испортится. Будет пасмурно, местами пройдет дождь.Температура воздуха днем до +16°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°С.Ветер холодный, северный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 752 до 754 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса – огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.