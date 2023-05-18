Певица объяснила, что ей нравятся ее стройная фигура, которую нередко критикуют недоброжелатели.

Певица объяснила, что ей нравятся ее стройная фигура, которую нередко критикуют недоброжелатели.Полину Гагарину называют одной из самых привлекательных певиц страны. Многочисленные поклонники 36-летней артистки часто восхищаются не только ее естественной красотой, но и стройной фигурой. Впрочем, есть и те, кто считает внешний вид звезды нездоровым и критикует ее за чрезмерную худобу.Полине Гагариной часто приходится бороться со злопыхателями, которые обсуждают ее телосложение практически под каждым новым снимком. Некоторые подписчики говорят, что мечтают накормить исполнительницу, и призывают ее срочно набрать вес. При этом саму певицу ее фигура более чем устраивает.В подкасте "Ниче святого" HiFi-стриминга "Звук" Гагарина в очередной раз ответила всем тем, кто любит оставлять нелестные комментарии в ее соцсетях. Артистка заявила, что довольна своими формами, и призналась в любви своей маленькой груди. По словам звезды, в ее жизни был период, когда ее фигура была куда менее стройной. Этот опыт знаменитости совершенно не понравился."Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза. И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска — и мне это очень нравится!" – ответила злопыхателям Гагарина.Ранее "Дни.ру" писали, что некоторые Полину Гагарину в том, что она якобы использует нездоровые методы похудения и принимает специальные препараты.Певица не стала терпеть таких обвинений и опровергла домыслы.