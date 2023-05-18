При проведении масштабных проверок Россельхознадзором во Владимирской области выявлена...

При проведении масштабных проверок Россельхознадзором во Владимирской области выявлена некачественная пищевая продукция.По информации Управления Россельхознадзора (по Владимирской, Костромской, Ивановской областям) - в 40 случаях выявлены несоответствия установленным требованиям.Речь идёт про проверку пищевой продукции, которая находится «в обороте». Особое внимание, как отмечается, уделяется контролю поставок животноводческой продукции в учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты населения.Так, за прошедший период 2023 года на территории трех областей отобрано 594 пробы. Это молочная продукция (творог, масло сливочное, сметана, молоко), мясо - свинина, мясо - говядина, мясо птицы, яйца куриные и колбасные изделия.По итогам этой работы в 40 случаях специалисты лабораторий установили следующие несоответствия: факты фальсификации молочных продуктов немолочными жирами и растительными стеринами; в образцах пищевых продуктов - остатки лекарственных препаратов (антибиотики); несоответствия требованиям микробиологических норм по показателям «листерия», «сальмонелла», «дрожжи», «плесени» и пр.Анализ результатов работы по проведению мониторинга безопасности и качества пищевой продукции показал, что объем некачественной продукции составляет почти 7% (в том числе - в социально значимых объектах!).Инспекторами Управления выдано 79 предостережений (конкретно во Владимирской области – 18), приостановлены 4 декларации в нашем регионе. А также выписаны штрафы и назначены проверки.Сообщается, что специалистами отдела государственного ветеринарного надзора продолжается работа по отбору проб на территории Владимирской области (в соответствии с Планами мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, а также госзаданиями проведения независимых испытаний).Фото: pxfuel.com