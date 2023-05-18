Прокуратура обнаружила около 200 нарушений в декларациях у региональных чиновников и в госорганах. Об этом на первой пресс-конференции сообщил новый прокурор Иван Грибов. Напомним, в январе

Прокуратура обнаружила около 200 нарушений в декларациях у региональных чиновников и в госорганах. Об этом на первой пресс-конференции сообщил новый прокурор Иван Грибов. Напомним, в январе Госдума приняла закон, позволяющий с 1 марта депутатам не разглашать данные о своих доходах. Журналисты спросили у прокурора, повлиял ли этот закон на работу надзорного ведомства. Иван Грибов подчеркнул,