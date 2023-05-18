В прокуратуре считают региональное Министерство природы ответственным за мусорный коллапс в Ковровском районе. Надзорное ведомство провело проверку. По результатам выяснилось, что

В прокуратуре считают региональное Министерство природы ответственным за мусорный коллапс в Ковровском районе. Надзорное ведомство провело проверку. По результатам выяснилось, что профильное министерство с 20 по 22 годы не проверяло работу регионального оператора “Биотехнологии”, не фактически не анализировало деятельность организации. При этом, как установили прокуроры, в апреле-мае вывоз мусора в Коврове и Ковровском районе осуществлялся