Смотрите Вести в 9 утра: на борьбу с борщевиком вышли дорожники. Как победить опасный сорняк? -...

Смотрите "Вести" в 9 утра: на борьбу с борщевиком вышли дорожники. Как победить опасный сорняк?- Владимирская область- Беларусь. Прочные мосты сотрудничества. Итоги визита делегации области в республику.- К летнему сезону готовятся "Бумеранг" и "Вихрь". Насколько безопасны владимирские аттракционы?- На борьбу с борщевиком вышли дорожники. Как победить опасный сорняк?- "Педагог года". Кто стал лучшим в конкурсе в Год наставника?- Большие гастроли Донецкого театра кукол во Владимире. Какие спектакли привезли?- и полёты наяву. В небо вместе с парапланеристами поднялась... корреспондент "Вестей".