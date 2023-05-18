На месте бывшей промышленной зоны Вагонремонт появится технопарк и офисы.

На месте бывшей промышленной зоны "Вагонремонт" появится технопарк и офисы.Инвестор реконструирует бывшую промзону "Вагонремонт" в районе Восточное Дегунино. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."На площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины", – рассказал градоначальник.Собянин уточнил, что инвесторы реализуют 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ), город – 17. Программа охватила 27 столичных районов.На месте бывших промзон появляются жилые кварталы с социальными объектами, офисы и технопарки. Программа выгодна городу и бизнесу, подчеркнул мэр.В Москве проработают 470 проектов комплексного развития территорий, ранее Собянин. По его словам, для нужд программы используют дополнительные участки площадью 1,7 тысячи гектаров.